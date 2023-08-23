حرائق الغابات توقف الملاحة في "الدردنيل" لليوم الثاني توالياً

وأشار يوماكلي إلى أن المضيق أغلق في الاتجاهين لتجنب تعريض الطائرات الثماني والـ26 مروحية التي تواصل تعبئة خزانتها بالمياه للخطر.وقال المسؤول التركي: "الوضع الأربعاء أفضل من الثلاثاء"، مشيرا إلى السيطرة على الحريق الذي يجتاح مقاطعة تشانكالي.وكانت الرياح التي وصلت سرعتها الثلاثاء إلى 70 كيلومترا في الساعة، أكثر هدوءا صباح الأربعاء، إلا أن السلطات التركية تخشى تسارعا جديدا يصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الأربعاء.