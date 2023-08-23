السودان.. قيادات عسكرية تنشق من حركة "مالك عقار" وتنضم للدعم

وجاء إعلان القيادات المنشقة من الحركة الشعبية، بولايتي شرق وجنوب دارفور، خلال احتفال بمدينة "الضعين".وقال قائد المجموعة المنشقة، موسى جابورة، وهو رئيس الحركة بولاية شرق دارفور، إن القرار جاء بسبب "عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمقاتلي الحركة بإقليم دارفور، وانحراف قائد الحركة وتعاونه مع الانقلابيين من قيادة الجيش".وأوضح قائد المجموعة، أن "من بين أسباب الانضمام لقوات الدعم السريع "تبنيها قضايا التحول المدني الديمقراطي".ويقود الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مالك عقار، الذي عينه قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مايو/ أيار الماضي، نائبًا له في رئاسة مجلس السيادة، بعد إقالة قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، من المنصب ذاته.ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الخامس، مع اتساع نطاقها وتأزم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.وأعلنت مصادر طبية، مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًّا في مدينة نيالا بجنوب دارفور، خلال المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريعوفي العاصمة الخرطوم يسود الهدوء الحذر خلال اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من المعارك العسكرية العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومناطق أخرى في مدينة أم درمان.