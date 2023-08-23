حريق في مصنع جنوب ايران يخلف 23 مصاباً

وقال رئيس جهاز إطفاء الحريق في شيراز هادي عيدي بور إن "الحريق بدأ من مصنع إنتاج الرغوة في بلدة شيراز الصناعية قبل أن يتعدى إلى 5 صالات بمساحة 7 آلاف متر مربع وأحدث انفجارات متتالية بسبب وجود مخازن للغاز في هذه الصالات".وأضاف عيدي بور، أن "قوات إطفاء الحريق بعد عدة ساعات نجحوا في السيطرة على الحريق والحيلولة دون انفجار مخزن غاز البنتان الذي كان يمكن أن يسبب كارثة كبيرة.وتابع، أن "قوات الإغاثة وإطفاء الحريق حاصرت الحريق من خمسة مواقع مع إعطاء الأولوية أيضاً لتبريد مخزن غاز البنتان الكبير، مشيراً إلى وجود 65 عاملاً في المصنع أثناء اندلاع الحريق، وإصابة 23 منهم، لافتاً إلى أن 19 منهم أصيبوا بسبب استنشاق الدخان و4 آخرين بسبب استنشاق الغاز السام وحروق وتم نقلهم إلى المستشفيات".ويأتي هذا الحريق استمراراً لسلسلة حرائق تطاول منشآت إيرانية، خاصة في فصل الصيف. إذ أعلنت السلطات المحلية في محافظة لورستان غربي إيران، في الثاني من الشهر الجاري، عن اندلاع حريق ضخم، في منطقة دورود الصناعية في المحافظة، بدأ في مصنع لإنتاج الزيوت في المنطقة الصناعية قبل أن يتمكن لاحقاً رجال الإطفاء من السيطرة عليه.وفي العاشر من الشهر الماضي، طاول حريق كبير مخازن مصفاة “آفتاب” في غرب ميناء بندر عباس المطل على الخليج، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وفق حصيلة أولية.