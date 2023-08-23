خلال 48 ساعة.. إيطاليا تحتجز سفينتين لانقاذ المهاجرين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص مقتل قائد مجموعة فاغنر
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465603-638284120854993212.png
خلال 48 ساعة.. إيطاليا تحتجز سفينتين لانقاذ المهاجرين
دوليات
2023-08-23 | 14:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 مشاهدة
احتجزت إيطاليا سفينتين لإنقاذ المهاجرين متهمتين بانتهاك تشريع جديد مثير للجدل، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث سفن خلال 48 ساعة، وفق ما أعلنت المنظمات غير الحكومية المعنية، اليوم الأربعاء.
وقالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية إنه تم تغريمها 10 آلاف يورو، وتم حجز السفينة التي تحمل اسمها، الثلاثاء، بعد تجاهل تعليمات السلطات الإيطالية بعدم القيام بعمليتي إنقاذ في المتوسط.
من جهتها، ذكرت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية إنها تلقت أمرًا بدفع غرامة قدرها 3000 يورو وحجز سفينتها "سي آي 4" بعد ثلاث عمليات إنقاذ سمحت بإسعاف 114 شخصاً.
انتهكت كلتا السفينتين قانونا صدر مؤخرا يلزم سفن المنظمات غير الحكومية بالعودة إلى ميناء تختاره السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ.
ويوم الإثنين، تم حجز سفينة أورورا التابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، بموجب بند آخر من هذا القانون لإنزالها مهاجرين في ميناء لم تختره السلطات الإيطالية.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أصدرت التشريع الجديد هذا العام في محاولة لخفض عدد الوافدين، رغم أن سفن المنظمات غير الحكومية لا تمثل سوى جزء صغير من العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
ووصل أكثر من 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022 خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.
وبالإضافة إلى ذلك، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ كانون الثاني/يناير، وفقاً للأمم المتحدة.
وقالت "أوبن آرمز" إن سفينتها كانت تبحر إلى ميناء كرارا الذي اختارته السلطات الإيطالية، عندما تلقى الطاقم نداء استغاثة من هاتف يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات أثناء عبورهم المتوسط.
والإنذار "كان لزورقين معرضين للخطر جنوب موقعنا"، وهي معلومات أكدتها طائرة مراقبة تابعة لمنظمة غير حكومية.
وفي غياب استجابة فورية من السلطات الإيطالية لنداء الاستغاثة هذا، ذكرت سفينة "اوبن آرمز" أنها طبقت القانون البحري الدولي وقامت بعملية الإنقاذ.
وتلقت السفينة بعد ذلك أوامر "بوقف عملية البحث والإبحار إلى الميناء المحدد، بعد أن تولت السلطات المسألة" لكن دون إعطاء مهلة، بحسب منظمة "أوبن آرمز".
بالتالي واصلت المنظمة غير الحكومية طريقها وأنقذت 132 شخصا، الجمعة، في عملية استمرت ساعتين "لم تأتِ خلالها أي سفينة تابعة للسلطات، مما يؤكد مرة أخرى أن هؤلاء الأشخاص تُركوا لمصيرهم".
وبحسب "سي آي"، تم احتجاز سفينتها "سي آي 4" في ميناء ساليرنو(جنوب) "لقيامها بأكثر من عملية إنقاذ"، يومي الخميس والجمعة.
وقال غوردن إيسلر، المسؤول في المنظمة غير الحكومية في بيان: "لو لم نقم بذلك لكان هناك قتلى". وذكر أن التشريع الإيطالي "يخالف القانون الدولي الذي يلزم القبطان بإنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود.. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم "الفدية" ولم يعودوا!
محليات
40.09%
07:55 | 2023-08-23
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود.. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم "الفدية" ولم يعودوا!
07:55 | 2023-08-23
النجف تعطل الدوام الرسمي عشرة أيام
محليات
22.55%
07:03 | 2023-08-22
النجف تعطل الدوام الرسمي عشرة أيام
07:03 | 2023-08-22
الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم
محليات
19.02%
04:10 | 2023-08-23
الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم
04:10 | 2023-08-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
اقتصاد
18.33%
03:35 | 2023-08-22
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
03:35 | 2023-08-22
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
ناس وناس
قرية السعادة والكرامة في قضاء الزوراء - الحلقة ٨٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-23
ناس وناس
قرية السعادة والكرامة في قضاء الزوراء - الحلقة ٨٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-23
Morning Live
آيرس .. متحور جديد لفيروس كورونا - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-23
Morning Live
آيرس .. متحور جديد لفيروس كورونا - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-23
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-22
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
عشرين
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
عشرين
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
ناس وناس
قرية السعادة والكرامة في قضاء الزوراء - الحلقة ٨٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-23
ناس وناس
قرية السعادة والكرامة في قضاء الزوراء - الحلقة ٨٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-23
Morning Live
آيرس .. متحور جديد لفيروس كورونا - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-23
Morning Live
آيرس .. متحور جديد لفيروس كورونا - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-23
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-22
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
لقطات
بالتدافع .. يسرقون الضحية! | خط احمر 2023
17:00 | 2023-08-20
لقطات
بالتدافع .. يسرقون الضحية! | خط احمر 2023
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.