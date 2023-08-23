أول تعليق أمريكي رسمي بعد مقتل قائد "فاغنر"

وفي أول تعليق أميركي على الواقعة، اعتبر البيت الأبيض أنها "لن تفاجئ أحدا".وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها".وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا".وقتل 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، بينهم زعيم مجموعة فاغنر إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.