مقتل وإصابة 11 شخصاً بإطلاق نار داخل حانة بولاية أمريكية

وذكرت "سي.بي.إس لوس أنجليس" نقلا عن مصادر أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق الرصاص داخل الحانة التي يرتادها سائقو الدراجات النارية في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وأضاف التقرير أن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح ضابط متقاعد كان يعمل بإحدى جهات إنفاذ القانون النار في الحانة.وقال رئيس شرطة المقاطعة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن هناك عدد من الضحايا. ولم يتطرق مكتب رئيس الشرطة للمزيد من التفاصيل ولم يرد حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.وذكر تقرير "سي.بي.إس أن" إطلاق النار وقع في حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون، وأن هناك تواجدا كبيرا لأفراد من جهات إنفاذ القانون.ونقلت عن تقرير أوردته "كيه.سي.إيه.إل نيوز" أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص لكن حالته غير معروفة بعد.وأفاد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنه يتابع تطورات إطلاق النار في مقاطعة أورنج.