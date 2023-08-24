بينهم 3 دول عربية.. موقع برازيلي: بريكس ستضم 5 أعضاء جدد

وقال موقع “UOL” أنه حصل على مسودة البيان الختامي الذي سيعلن انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة.دون ان يشير الى اسم اسم الدولة.وأضاف أن القرار تمت ضياغته في اجتماع مغلق لرؤساء الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل لبحث توسيع الكتلة.ونقل الموقع عن المفاوضين من الدول لخمس الذين كانوا داخل قاعة الاجتماعات المخصصة للزعماء فقط أن النقاش حول توسيع المجموعة شهد مقاومة في البداية من جانب البرازيل والهند اللتين تعارضان انضمام دول تحظى بعلاقات أقوى مع الصين وروسيا حتى لاتتحول المجموعة إلى كتلة معادية للغرب.وبحسب مصادر موقع "UOL" فقد مر قرار توسيع بريكس بمعيار التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء الجدد كما حظيت الحكومات التي كانت أعضاء في مجموعة العشرين بالفعل بأولوية ، رغم أن هذا لم يكن المعيار الوحيد.خلاف حول المعاييروتصدّر توسيع بريكس جدول أعمال القمة، وعبرت كل الدول الأعضاء علنا عن دعمها لتوسيع المجموعة لكن الخلاف كان قائما بشأن المعايير والجدول الزمني لنضمام الدول المرشحة.وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة بينما طلبت دول ذات اقتصادات أضغر الانضام إلى بنك التنمية الذي أطلقته المجموعة في 2015.