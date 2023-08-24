بعد الإعلان عن مقتله.. ماذا تعرف عن قائد مجموعة فاغنر الروسية "يفغيني بريغوجين"؟

وأظهرت مقاطع تم تداولها بشكل واسع على منصات روسية حطام طائرة وقد تهشم بشكل كامل وما زال مشتعلاً على الأرض، ومشاهد أخرى للحظات سقوطها من السماء.بحسب بيانات روسية نقلتها وكالتا رويترز والأناضول، فإن الطائرة الخاصة التي سقطت كانت تقل 7 ركاب، إضافة إلى 3 هم طاقم الطائرة، فيما أكد بيان لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن اسم قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، كان من بين قائمة ركاب الطائرة.وبناءً على ذلك، تداولت وسائل الإعلام بشكل واسع نبأ مقتل بريغوجين، فيما لم يتم التأكد بعد من أن بريغوجين كان على متن الطائرة فعلياً، وهو ما قد يثبته التأكد من هوية جثث ركاب الطائرة العشرة.رغم ذلك، نقلت قناة الجزيرة القطرية في وقت متأخر من الليل، عن مصدر سياسي في مجموعة فاغنر، تأكيده أن خبر وفاة بريغوجين ليس مؤكداً.في ذروة الغزو الروسي الأول لشرق أوكرانيا، في صيف 2014، اجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين الروس في مقر وزارة الدفاع، وهو مبنى مهيب من عهد ستالين، على ضفاف نهر موسكفا في العاصمة موسكو، من أجل مقابلة يفغيني بريغوجين.بريغوجين هو رجل في منتصف العمر، له رأس أصلع، ونبرة صوت خشنة، كان الكثير من المسؤولين المجتمعين في تلك الغرفة يعرفونه جيداً، ليس لأنه شخص ذو مكانة مرموقة، وإنما لأنه كان متعهد عقود تموين الجيش من طعام وشراب.وفي ذلك الاجتماع لم يكن بريغوجين هناك لمناقشة أمور المطبخ، وإنما لطلب مختلف تماماً، وهو الحصول على قطعة أرض من وزارة الدفاع يمكن أن يستخدمها لتدريب "المتطوعين" الذين لا تربطهم أي صلة رسمية بالجيش الروسي، وذلك لاستخدامهم لخوض الحروب بدلاً عن الجيش الروسي، أي بمعنى آخر لتأسيس ميليشيا غير رسمية تابعة للجيش الروسي.ولد يفغيني بريغوجين في عام 1961 في مدينة سانت بطرسبرغ، التي كانت تعرف آنذاك باسم "لينينغراد"، أي أنه أصغر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنحو 9 أعوام فقط.ووفقاً لما ذكره موقع Riamo الروسي، فقد توفي والد بريغوجين وهو صغير، بينما والدته كانت طبيبة تعمل في أحد المستشفيات.في حين أنّ ابن عم بريغوجين من طرف والده هو المهندس السوفييتي الشهير، ورائد تطوير اليورانيوم "إيفيم إيليتش بريغوجين"، الذي عاش وعمل لفترة طويلة في قرية "جوفتي فودي" وسط أوكرانيا، والذي توفي في عام 1999.وبينما كان في عمر مبكر قام زوج والدته مدرب التزلج، صموئيل فريدمانوفيتش زاركوي، بتربيته، والذي بفضله ذهب يوجين للتزلج، ودرس حتى في مدرسة داخلية للتزلج، لكن بريغوجين لم يصبح رياضياً محترفاً، وإنما قرر سلوك "الطرق الملتوية" بعد التخرج مباشرة.في سن الـ18، أدين بريغوجين بأول عملية سرقة له، ففي إحدى أمسيات عام 1980، غادر بريغوجين وثلاثة من أصدقائه مقهى في سان بطرسبرغ بالقرب ليروا امرأة تمشي بمفردها على طول الشارع المظلم.قام أحد رفاق بريغوجين بإلهاء المرأة عن طريق طلب سيجارة، وعندما قامت بفتح محفظتها جاء بريغوجين من خلفها وأمسك رقبتها، وضغط عليها حتى فقدت الوعي.بعد ذلك خلع صديقه حذاءها، بينما قام بريغوجين بإزالة أقراط الذهب ببراعة ووضعها في جيوبها، قبل أن يهربوا تاركين المرأة مستلقية في الشارع.ولم تمضِ أيام حتى تم إلقاء القبض على بريغوجين، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ومع ذلك فإن المحكمة السوفييتية بدلاً من أن تترك بريغوجين في السجن قررت الحكم عليه مع "وقف التنفيذ".وذلك من أجل الاستفادة منه من خلال إرساله للعمل في مصنع كيماويات في نوفغورود، وهي فرصة له لإثبات جديته بالعمل للحصول على وظيفة هناك بعد انتهاء فترة محكوميته، لكنه لم يقضِ سوى بضعة أسابيع ليفر هارباً باتجاه سانت بطرسبرغ مجدداً، وفقاً لما ذكرته وكالة Rosbalt الروسية.وعندما عاد بريغوجين إلى مدينته تورط مجدداً بعمليات السرقة رفقة بعض أصدقاء السوء، ليقبض عليه مجدداً في عام 1981، ويُدان بالسجن لمدة 13 عاماً وفقاً لمجلة فوربس الأمريكية.ورغم أن حكمه كان لمدة 13 عاماً فإنه لم يقضِ في السجن سوى 9 أعوام، ليتم العفو عنه، وإطلاق سراحه في عام 1990، عندما كان الاتحاد السوفييتي على شفى الموت والتفكك.بعد خروجه من السجن عاد بريغوجين إلى سانت بطرسبرغ، وقرر أن كسب المال من "كد يمينه"، فبدأ في بيع النقانق من خلال طهي النقانق وصنع الخردل في مطبخ شقة عائلته.وقال في إحدى المقابلات لمجلة سانت بطرسبرغ الإلكترونية "Gorod 812": "في عام 1990 في حي أبراشكا كنت أول من بدأ بيع الهوت دوغ في سانت بطرسبرغ".وأضاف في المقابلة الوحيدة له على الإطلاق في عام 2011: "كان الخردل يعجن في شقتي- في المطبخ كانت والدتي تحسب العائدات لي- كنت أكسب 1000 دولار شهرياً، وهذا المبلغ كان عبارة عن كمية كبيرة من أوراق الروبل".كما أكد بريغوجين أنه بعد حصوله على مال وفير قرر الالتحاق بمعهد لينينغراد للكيماويات، ليصبح صيدلانياً، ولكن باعترافه الشخصي لم يستطع إنهاء دراسته.ووفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية، كان بريغوجين من الأشخاص الطموحين، وكان يضع نصب عينيه أعلى من أن يكون بائع نقانق فقط، لذلك كان دائماً ما يعرف كيفية التواصل مع الأشخاص الأعلى منه، وكان يبحث دائماً عن أشخاص في أعلى المستويات ليصادقهم.لم يمضِ وقت طويل حتى امتلك بريغوجين حصةً في سلسلة من المتاجر الكبرى، وفي عام 1995 قرر أن الوقت قد حان لفتح مطعم مع شركائه في العمل.استعان بريغوجين بمدير فندق بريطاني يدعى "توني جير"، ووظفه ليكون مديراً لأحد محاله المتخصصة في بيع النبيذ، ومن ثم وضعه مديراً لمطعمه الجديد في جزيرة فاسيليفسكي في سانت بطرسبرغ.في البداية لجأ بريغوجين وتوني جير إلى حيلة من أجل حشد العملاء في مطعمهم الجديد، وهو جلب "فتيات تعرٍّ" لجذب الناس، ولكن سرعان ما انتشر خبر أن الطعام كان ممتازاً ليتم فصل المتعريات.ركز جير على تسويق المطعم باعتباره المكان الأكثر رقياً لتناول الطعام في المدينة، وأصبح مكاناً رئيسياً يأتي إليه رجال الأعمال والفنانون لتناول الطعام فيه، ومن بين هؤلاء كان عمدة سانت بطرسبرغ "أناتولي سوبتشاك"، الذي كان يأتي أحياناً مع نائبه فلاديمير بوتين.ووفقاً للبريطاني جير الذي لا يزال يعيش في سانت بطرسبرغ، فقد أكد في لقاء سابق مع صحيفة Argumenty i Fakty الروسية أنّ بريغوجين كان شخصاً صارماً للغاية، حتى إنه كان يستخدم "جهازاً ضوئياً" خاصاً للكشف عن الغبار الموجود على الطاولات، وكان يستخدمه بشكل يومي كل صباح للتأكد من أن عمال النظافة قد أدوا عملهم بشكل صحيح.بقي بريغوجين يعرف على أنه صاحب أفضل مطعم في روسيا لسنوات عديدة، حتى عام 2002، وبحلول ذلك الوقت كان بوتين قد أصبح رئيساً لروسيا.خلال السنوات الأولى من حكمه كان بوتين يحب في كثير من الأحيان مقابلة الشخصيات الأجنبية المرموقة في مسقط رأسه "سانت بطرسبرغ"، وكان يصطحبهم أحياناً إلى أحد مطاعم بريغوجين، الذي كان يقدم الطعام بنفسه لبوتين وضيوفه.وقال بريغوجين: "رأى بوتين أنني كنت متواضعاً لدرجة أنني كنت أحضر الأطباق بنفسي، كانت بداية علاقتي مع الرئيس الروسي التي من شأنها أن تنمو وتنتشر بطرق غير متوقعة".وسرعان ما بدأ بريغوجين في الفوز بعقود تعهدات تلبية الأحداث الحكومية الكبرى من خلال شركة كونكورد، وهي شركة قابضة أنشأها في التسعينيات.وفي عام 2012، فاز بأكثر من 10.5 مليار روبل (200 مليون جنيه إسترليني) من العقود لتوفير الطعام لمدارس موسكو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية، نقلاً عن سجلات من السجل المالي الروسي.وبالعودة إلى اجتماع مقر وزارة الدفاع في موسكو، والذي حضره بريغوجين، إضافة إلى كبار المسؤولين الروس في عام 2014، استغل بائع النقانق الحرب الروسية في أوكرانيا ذلك العام.فقد وجد بريغوجين من تلك الحرب فرصةً جيدة لإنشاء مجموعته العسكرية الخاصة، خاصة أن بوتين نفى حينها أن تكون القوات الروسية النظامية متورطة في أي شيء في أوكرانيا.وقال مسؤول سابق بوزارة الدفاع الروسية لصحيفة The Guardian البريطانية إنّ بريغوجين عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأسيس مجموعة مرتزقة تقاتل إلى جانب الانفصاليين الأوكران في حربهم للانضمام إلى روسيا، وإنّ "مرتزقة فاغنر" كانت مشروع بريغوجين نفسه، وليست تابعة للمخابرت العسكرية الروسية.وخلال الاجتماع طلب بريغوجين من وزارة الدفاع إعطاءه قطعة أرض لجعلها ثكنة عسكرية لتدريب المتطوعين لمجموعته.ورغم أنّ الكثير من المسؤولين في الاجتماع لم يُعجبوا بطلب بريغوجين، فإنه قال لهم إنه طلب عادي، وإن الأوامر جاءت من "أبي"، في إشارة إلى فلاديمير بوتين، وللتأكيد على مدى قربه منه.