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6 دول تلتحق بمجموعة "بريكس".. كم تمثل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
دوليات
2023-08-24 | 06:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,152 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
انضمت ست دول جديدة، إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.
وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.
تمثّل بلدان "بريكس" 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من ثلث سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزّعة في أربع قارات، لديها أداء اقتصادي متباين من حيث النمو.
الناتِج المَحَلّيّ الإجْماليّ لمجموعة بريكس
البرازيل 2.08 تريليون دولار
روسيا 2.06 تريليون دولار
الهند 3.74 تريليون دولار
الصين 19.37 تريليون دولار
جنوب افريقيا 399 مليار دولار
الدول التي ستنضم الى بريكس مع بداية العام 2024
الارجنتين 641 مليار دولار
مصر 387 مليار دولار
اثيوبيا 156 مليار دولار
إيران 367 مليار دولار
المملكة العربية السعودية 1.06 تريليون دولار
الامارات العربية المتحدة 499 مليار دولار
وقال رامابوزا أمام القمة، "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس".
وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".
وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس وطلبت 22 دولة الانضمام رسميا.
مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.
كان أعضاء المجموعة من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، تحت اسم "بريك" أولاً، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2011 ليصبح اسمها "بريكس".
وبالأرقام، فإن الثقل الاقتصادي لدول بريكس كبير على مستوى العالم؛ إذ تظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 بالمائة في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 بالمائة للقوى السبع الصناعية.
والقوى الصناعية السبع أو مجموعة السبع أو "G7"، هي دول الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان.
وتمثل مجموعة بريكس 42 بالمائة من سكان العالم الإجمالي، بـ3.2 مليارات نسمة، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.
وتضم المجموعة كذلك، ثلاث قوى نووية هي: روسيا، الصين، الهند، وأربعة من أقوى جيوش العالم، بصدارة الصين والهند وروسيا.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
ويبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، وتسيطر على 17 بالمائة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
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