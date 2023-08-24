"مصري مش عربي".. حملة "غريبة" تظهر على مواقع التواصل بمصر

حملة واسعة في مصر بهذا القميص. .. pic.twitter.com/jcs8KkHZMC
— Hoda_jannat (@hodajannat) August 18, 2023
حملة واسعة في مصر بهذا القميص. .. pic.twitter.com/jcs8KkHZMC
•• #مصري_مش_عربي | الهوية المصرية بتسبب صياح ••
الفترة اللي فاتت هي بحق فترة إستثنائية رغم إن كتير ممكن يعتقد إن مفيش أحداث أو فعاليات كتير إنما اللي يلاحظ وإحنا داخلين على رأس السنة المصرية اللي بيفصلنا عنها تقريباً 3 أسابيع، حصل أحداث كتيرة..
وكان على راسها زيادة ضخمة في… pic.twitter.com/VqlnAxvDwX
— وعي - مصر (@W3iEgy) August 22, 2023
•• #مصري_مش_عربي | الهوية المصرية بتسبب صياح ••
الفترة اللي فاتت هي بحق فترة إستثنائية رغم إن كتير ممكن يعتقد إن مفيش أحداث أو فعاليات كتير إنما اللي يلاحظ وإحنا داخلين على رأس السنة المصرية اللي بيفصلنا عنها تقريباً 3 أسابيع، حصل أحداث كتيرة..
وكان على راسها زيادة ضخمة في… pic.twitter.com/VqlnAxvDwX
#مصري_مش_عربي مثل هذه الحملات ، ماهي الفائدة المرجوة منها ، وبماذا ستفيد المواطن المصري ، وهل هي خطة جديدة لخلخلة الشعب من اجل تنفيذ مخطط الدولة الصهيونية بتقسيم #مصر بعد فشلهم بالربيع العربي
— أ.خالد سلطان ابن نايل 📝 ⚖️🇰🇼 (@bdwemarkh) August 23, 2023
#مصري_مش_عربي مثل هذه الحملات ، ماهي الفائدة المرجوة منها ، وبماذا ستفيد المواطن المصري ، وهل هي خطة جديدة لخلخلة الشعب من اجل تنفيذ مخطط الدولة الصهيونية بتقسيم #مصر بعد فشلهم بالربيع العربي
بعد ظهور اغانى مصرية مترجمة بالمصرية القديمة ..
ده رجعنى للتسعينيات..
اول مرة كنت اسمع جملة
( مصرى - مش عربى )
كنت شغال فى مطعم يوناني 🇬🇷 اثناء الدراسة الصيفية فى هامبورج
سمعت اتنين المان راجعين من احد الدول العربية وبيتريقوا عليهم ..
وقالوا نكته جنسيه على العرب
(من يمار…
— Karim Gahin (@karimGahin1) August 23, 2023
بعد ظهور اغانى مصرية مترجمة بالمصرية القديمة ..
ده رجعنى للتسعينيات..
اول مرة كنت اسمع جملة
( مصرى - مش عربى )
كنت شغال فى مطعم يوناني 🇬🇷 اثناء الدراسة الصيفية فى هامبورج
سمعت اتنين المان راجعين من احد الدول العربية وبيتريقوا عليهم ..
وقالوا نكته جنسيه على العرب
(من يمار…