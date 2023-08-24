بيربوك تنتقد التأثير المحدود للعقوبات المفروضة على روسيا‎

وقالت بيربوك للصحفي ستيفن لامبي، في مقابلة من أجل كتابه الجديد "طوارئ"، نُشرت اليوم الخميس: "يجب أن تؤثر العقوبات الاقتصادية اقتصاديًّا، لكن ذلك لم يحصل".وأضافت في المقابلة التي أجريت في العاشر من تموز، أنه "تعلمنا أن إنهاء هذه الحرب غير ممكن من خلال القرارات والإجراءات المنطقية التي يتم الاتفاق عليها بين حكومات متحضرة".وتابعت بيربوك: "لا ينفع منطق الديمقراطيات في البلدان الاستبدادية".وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي، لكن رغم تأثير الضغوط، فإن العقوبات لم تؤدّ إلى انهيار الاقتصاد الروسي كما كان متوقعًا.وفي حزيران، اتفق الاتحاد الأوروبي على مجموعة عقوبات جديدة تهدف لسد أي ثغرات استغلتها روسيا للالتفاف على العقوبات.وسعى الاتحاد الأوروبي عبر هذه الخطوة لمنع إعادة تصدير تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل: الرقائق الإلكترونية، عبر بلدان أخرى إلى روسيا.