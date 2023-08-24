المانيا.. اعتقال رئيس شركة سابق متهم بتزويد روسيا بأسلحة محظورة

وذكر الادعاء العام في بيان، أن "الرجل يشتبه في توقيعه 3 عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015 بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة".وأضاف البيان، أن "المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022 الذي حظر تصدير السلع ثنائية الاستخدام إلى روسيا".وتابع البيان، أن "المعدات تم تسليمها بمساعدة شركات خارجية عبر سويسرا، وفي إحدى المرات عبر ليتوانيا. وبلغ حجم طلبية البيع نحو مليوني يورو (2.17 مليون دولار)".وجاء أيضًا في بيان الادعاء العام، أن "الشركة كانت شاركت أيضًا في تدريب موظفين من الشركة المصنعة للأسلحة الروسية على استخدام تلك الأدوات في 2016".واعتقلت السلطات المشتبه فيه الألماني في فرنسا منذ العاشر من أغسطس/ آب على أساس مذكرة اعتقال أوروبية ثم أصبح رهن الاحتجاز في ألمانيا لدى اعتقاله في مطار فرانكفورت يوم 22 أغسطس آب.