قتيلان بانفجار في مصفاة هاشمي نجاد الإيرانية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة؛ بعدما أدى تسرب للغاز إلى انفجار في مصفاة هاشمي نجاد الإيرانية.

وقالت الإدارة السياسية في محافظة خرسان رضوي في بيان، إن "سبب الانفجار هو تسرب الغاز من أحد الأنابيب أثناء إصلاحه".



ووفق البيان، فقد "تم إخماد الحريق والسيطرة عليه وتم نقل المصابين إلى المستشفى".