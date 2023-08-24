لبنان.. منح تراخيص لإجراء مسح للرقعة 8 البحرية

ويأمل لبنان أن تساعده اكتشافات الغاز والنفط في التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي استنزفت أكثر من 98 بالمئة من قيمة العملة المحلية والتهمت جانبا كبيرا من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتسببت في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في البلدات والمدن.وكان من المقرر أن تبدأ عمليات التنقيب الاستكشافية عن النفط والغاز في الرقعة رقم تسعة في لبنان في 24 أغسطس بعد اتفاق تاريخي بوساطة أميركية العام الماضي رسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لأول مرة.وكانت الرقعة ثمانية تقع سابقا في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم.وقال فياض في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة "في العام 2022، فكان الإنجاز التاريخي عبر إنجاز ترسيم الحدود البحرية الذي جاء نتيجة وجود قيادة حكيمة فخامة رئيس العماد ميشال عون ووقوف مختلف القيادات في البلاد معها بالإضافة إلى وجود حاجة عالمية للغاز"