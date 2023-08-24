الأمم المتحدة تندد بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

وقالت المتحدثة باسم الأمين العام فلورنسيا سوتو نينو، إن "كل عملية إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".في وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها، بأن الجهات المعنية في بيونغ يانغ، "أطلقت صاروخا فضائيا فجر الخميس وأن حادثا وقع خلال العملية".وأورد التقرير، أن السلطات التي وصفت الحادث بأنه "غير خطير"، تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ويأتي إطلاق الصاروخ بعد وقت قصير من اجتماع عقده قادة واشنطن وسيول وطوكيو في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، وكانت خلاله التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية بنداً رئيساً على جدول الأعمال.وفي أيار/مايو، أطلقت بيونغ يانغ ما وصفته بأنّه أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، "ماليغيونغ-1"، لكن الصاروخ الذي كان يحمله، "تشوليما-1"، سقط في البحر بعد دقائق من الإطلاق.