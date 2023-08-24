الصين توجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن النزاع الاوكراني

وقال المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي،: "نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يحث الطرفين على ضبط النفس والتهدئة، وعلى التقارب من خلال تحقيق التوافق، وأن يدعو بقوة إلى السلام والمفاوضات ويبحث عن الفرص لتحقيق مختلف المبادرات للسلام".وأضاف أن على المجتمع الدولي "تهيئة الظروف لمفاوضات السلام" وتجنب "صب الزيت على النار" وأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى "خروج الحرب عن السيطرة". وذكر من بين تلك الأعمال تشديد العقوبات وتقديم الدعم العسكري.وأشار إلى أن "الأزمة الأوكرانية أظهرت أن الانقسام إلى أحلاف بحثا عن الأمن المطلق لا يعمل، وأن هذا الموقف لن يساعد في تسوية الأزمة وبالعكس سيجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة".