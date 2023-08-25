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غير النظامية.. قرار جديد لبوتين يخص المجموعات المسلحة
دوليات
2023-08-25 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
972 مشاهدة
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسومًا يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.
وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزامًا على هؤلاء العناصر التعهد بـ"الإخلاص" و"الوفاء" لروسيا، و"الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)".
ويأتي هذا المرسوم بعد شهرين من تمرد فاغنر بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية.
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