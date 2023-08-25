موسكو ترد على واشنطن حول مقتل قائد "فاغنر"

وقال بايدن، يوم الأربعاء الماضي، إنه لم يتفاجأ من التقارير عن مقتل بريغوجين، مضيفاً أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يقف وراءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ورداً على ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن مثل تلك التصريحات تظهر تجاهل واشنطن للأعراف الدبلوماسية. وأضاف: "ليس من مهام الرئيس الأمريكي، من وجهة نظري، أن يتحدث عن أحداث مأساوية مثل تلك".وكان بوتين، قدم تعازيه إلى عائلة بريغوجين، أمس الخميس، ووصفه بأنه رجل أعمال موهوب. ولكن بوتين قال إن بريغوجين ارتكب بعض الأخطاء الفادحة وكانت شخصيته لا تخلو من العيوب.