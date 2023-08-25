فلسطين.. حملة اعتقالات ومداهمات واسعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الجيش، داهمت مناطق عدة في مدينة الخليل، من بينها: المنطقة الجنوبية، وحي سنجر، وخلة مناع، و دوار المنارة، و منطقة قرن الثور، و منطقة عين عرب، وحي واد ابو اكتيلة، ومنطقة نمرا، ومدينة حلحول".وقمعت مسيرة للمركبات كانت متوجهة نحو منزل عائلة الشنتير في خلة مناع، حيث تتهم السلطات الإسرائيلية اثنين من أبناء العائلة بتنفيذ عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين، يوم الاثنين الماضي أدت لمقتل مستوطنة واصابة مستوطن آخر.كما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع في حي ابو كتيلة، مع قيام شبان برشقهم بالحجارة.واعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين من رام الله، أحدهم والد شاب قتله الجيش الإسرائيلي في التاسع من مارس الماضي، وما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.