بعد تحذير روسيا.. مولدوفا تعلن استمرارها بدعم أوكرانيا

وقالت خارجية مولدوفا على "تيلغرام": "تتعاون مولدوفا مع أولئك الذين يروجون للقيم الديمقراطية. سنواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأصدقائنا الأوكرانيين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية".وأشارت إلى أن "مولدوفا عازمة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وترفض محاولات تقويض الجهود المبذولة في سبيل ذلك".وأعلنت زاخاروفا في وقت سابق أن روسيا حذرت مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية "دعم" كييف، مشيرة إلى أن ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر، ويحوّل مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف.