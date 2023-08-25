النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

وقالت وزارة الخارجية النيجيرة في بيان، انه "ردا على المذكرة رقم 023/02874 المؤرخة في 8 اب 2023 والموجهة إلى سفير النيجر السابق من قبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بشأن رفض سفير فرنسا لدى نيامي الاستجابة لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج لإجراء مقابلة يوم الجمعة 25 اب 2023 على الساعة 10:30 صباحا وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات النيجرية المختصة سحب موافقتها من السيد سيلفان إيتي ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون ثمانية وأربعين ساعات (48 ساعة)".وتوجهت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، الجمعة، إلى غرب أفريقيا في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر إثر الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طلبت في وقت سابق من "قوات الأمن النيجرية اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا تلك التابعة لفرنسا".