النيجر توجه رسالة لسفراء 3 دول بينهم أمريكا: غادروا البلاد خلال هذه المدة

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السفيرة الأمريكية، كاثلين فيتزجيبون، والسفير النيجيري، محمد عثمان وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة"،وأشار البيان، إلى أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات الدولتين المخالفة لمصالح النيجر.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرغ وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.