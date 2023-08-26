روسيا تُحدد طبيعة علاقتها العسكرية مع إيران.. ماذا عن الضغوط الأمريكية؟

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله، "لا توجد تغييرات، والتعاون مع إيران سيستمر.. نحن (روسيا وإيران) نتمتع بالاستقلالية ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة والتابعين لها".وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق هذا الشهر نقلا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا.وبدأت روسيا في استخدام طائرات شاهد المسيرة الإيرانية الصنع في شن هجمات في عمق أوكرانيا العام الماضي.واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها سبق أن قالت إن هذه الطائرات أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.ونفت موسكو استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.وقال مسؤول بالبيت الأبيض في يونيو/ حزيران، إن إيران نقلت عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا منذ أغسطس/ آب 2022.