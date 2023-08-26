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إيران تعلن دخول نحو 72 ألف زائر عبر منفذ جذابة الى العراق.. ماذا عن المنافذ الأخرى؟
دوليات
2023-08-26 | 07:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
فارس
1,824 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلن مساعد شؤون التنسيق في مجال الاعمار بمحافظة خوزستان الايرانية محمد خانجي، عبور نحو 72 ألف زائر ایراني وغير ايراني من حدود جذابة منذ بداية شهر صفر حتى الآن وذلك في معرض اشارته الى آخر الاحصاءات عن الزوار الذين دخلوا وغادروا هذا المنفذ في طريقهم الى الاراضي العراقية لزيارة العتبات المقدسة في مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع).
ووصف المسؤول الايراني، حركة المرور من هذا المعبر بأنها انسيابية وسهلة، وتوقع في الوقت ذاته أن يزداد عدد الزوار الذي كان حتى يوم أمس الجمعة 71 الفا و634 شخصا، مع الاقتراب من مراسم الأربعين.
وتابع مساعد شؤون التنسيق في مجال الاعمار في محافظة خوزستان، ان "المواكب التي تقدم الخدمات للزوار في حدود جذابة ناشطة على مدار الـ 24 ساعة".
كما دعا، الزوار غير الايرانيين الذين يحملون وثائق ناقصة الى عدم مراجعة الحدود حتى لا يواجهوا مشكلة في عبورهم الى الاراضي العراقية.
يشار إلى أن العمل في منفذ "جذابه" الحدودي، بدأ في عام 2009، وتم تخصيصه لاجتياز الزائرين، ونقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الأعمال في العراق وإيران. ويقع منفذ جذابه على بعد 110 كم شمال غرب الأهواز.
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول في منظمة الطرق الإيرانية، ايمان محرابي نيا، عن مغادرة نحو 700 ألف زائر للأربعين البلاد عبر 6 منافذ حدودية مع العراق.
وأشار الى ان "الحصة الأكبر من مرور الزوار عبر الحدود تتعلق بمنفذ مهران بنسبة 59%. ويأتي بعده منفذ شلمجة بنسبة 21%، وجذابة بنسبة 9%، وخسروي بنسبة 4%، وباشماق بنسبة 2%، وتمرجين بنسبة 2%".
ومدير عام الشؤون البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية مهدي فرمهيني فراهاني، أعلن اليوم السبت، إطلاق خط الركاب البحري الإيراني العراقي لزوار الأربعين الحسيني، متوقعا إمكانية القيام بـ 20 رحلة بحرية للزائرين.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن مهدي فرمهيني فراهاني، قوله: تم تنفيذ 20 رحلة بحرية لزوار الأربعين عبر 3 سفن عائمة بشكل يومي، كما انه تقبلت البحرية مسؤولية إقامة الرحلات من ايران إلى الموانئ العراقية.
ويوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية، عن أعداد الزائرين الوافدين للبلاد من 11 منفذاً.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تواصل عملها مع انتشار القطعات الامنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون القاصدين نحو مدينة الفداء والتضحيات كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".
واضافت ان "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة (1062) فيما بلغ أعداد الوافدين (179015) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (459444) وافداً".
وتابعت ان "الجهات المعنية كافة ستستمر بعملها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع دول العالم لإحياء هذه الذكرى الخالدة وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق الخطط المرسومة لإنجاح هذه الزيارة التي من المؤمل ان يشارك فيها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها".
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