السعودية تصدر "الإنذار الأحمر" في مكة

وأعلن المركز، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" رفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" بمنطقة مكة وأضم وميسان والطائف.ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.