دولة عربية تسجل ارتفاعاً مقلقاً في إصابات التهاب الكبد

وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان صحفي، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغ 1785 منها 204 في بعلبك.وأشارت إلى انتشار المرض في أقضية طرابلس وعكار والمنية الضنية وبعلبك، لافتة إلى أن بلدة عرسال شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات.وأوضحت أن فريق الترصد الوبائي التابع للوزارة يقوم بجمع عينات مياه من المناطق الأكثر تسجيلاً للحالات من أجل فحصها في مختبرات المياه التابعة للمستشفيات الحكومية.