إسرائيل.. نتنياهو يرد برسالة توضيحية على تصريحات "بن غفير" العنصرية

وأثارت تصريحات بن غفير ضجة عالمية؛ بعد أن زعم فيها أن حق اليهود في حرية التنقل بالضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين.وادعى نتنياهو في إعلان رسمي نشره مكتبه، أن "كلام الوزير بن غفير كان يقصد به أن الحق في الحياة يفوق الحق في حرية التنقل".ووفقا للموقع جاء في البيان التوضيحي الخاص بمكتب نتنياهو، أن "إسرائيل ستواصل سياستها في الحفاظ على الأمن مع توفير حرية الحركة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وستسمح بحرية التنقل في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الإرهابيين الفلسطينيين يستغلون ذلك، لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين"، وفق تعبير البيان.وزعم نتنياهو في توضيحه أنه "من أجل منع الهجمات الإرهابية، تلجأ قوات الأمن إلى ترتيبات أمنية خاصة"، مشيرا إلى أن "هذا ما قصده الوزير بن غفير".ونقل "واللا" عن مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية قولها، إن هذا الإعلان الذي أصدره مكتب نتنياهو يأتي كمحاولة لدرء الانتقادات اللاذعة من الولايات المتحدة وحتى وسائل الإعلام الغربية والدولية، لاسيما وسائل الإعلام الأمريكية، خصوصا أن هذه التصريحات صدمت كبار أعضاء إدارة بايدن.وزادت هذه التصريحات العنصرية من تعزيز التصورات والقناعات السائدة في الإدارة الأمريكية والكونغرس من أن الحكومة الإسرائيلية مكونة من عناصر متطرفة تقود سياسات عنصرية تحريضية.تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى انتقدوا تصريحات وسلوكيات بن غفير، في وقت سابق من اليوم، وأكدوا أن سلوكه يأتي بثمن باهظ بالنسبة لإسرائيل.وقالوا: "لقد فعل بن غفير ما فشلت حركة المقاطعة في فعله لسنوات"، مضيفين أيضاً أنه "لا يمكن السيطرة عليه، ويتصرف مثل طفل مجنون أُعطي لعبة ليلعب بها، والمشكلة هي أن اللعبة دولة إسرائيل".