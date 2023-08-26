في ولاية أمريكية.. إعصار يسقط أشجاراً ويدمر منازل

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيتسبرغ، أن الإعصار حمل رياحا قدرت سرعتها بـ 193 كيلومترا في مقاطعة فاييت بعد الساعة 2:30 صباحا بقليل يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي.ووجدت عملية مسح للعواصف جنوب شرق كونيلسفيل، أن الإعصار اقتلع أشجارا عبر متنزه ومنطقة تخييم يوغي بير جيلي ستون في ميل رن، حيث كان هناك عدة مئات من هواة التخييم.كما سقطت أشجار على مركبات ومبان، ودمرت ثلاث خيام، وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الأشجار.وذكر المتنزه في صفحته على "فيسبوك" أنه سيكون مغلقا خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن موقع ميل رن بدون كهرباء حاليا.وأشارت وكالة "أ ب" إلى أن الإعصار انتقل إلى مزرعتين حيث اقتلع الأسقف المعدنية للمباني وأسقط أعمدة الكهرباء، كما تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات.