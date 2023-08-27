مستشهداً بحرب العراق.. رئيس "CIA" الأسبق يُحلل هجوم أوكرانيا "المضاد"

وقال بتريوس في لقاء متلفز: "ما يحدث هنا هو أن الأوكرانيين حاولوا إجراء عملية مركبة بأسلحة مشتركة لاختراق حقول الألغام العميقة جدًا هذه مع خنادق الدبابات وأسنان التنين ثم الخنادق المليئة بالجنود مع طائرات بدون طيار روسية فوقهم تستدعي المدفعية مع مراقبين وهكذا إلى الأمام، ووجدوا أن ذلك لم يكن ممكنا".وتابع قائلا: "الحقيقة هي أننا (أمريكا) ما كنا لنتمكن من القيام بذلك. في الواقع، المرتان الوحيدتان اللتان قمنا فيهما بشيء كهذا عن بعد، ولم نواجه نوع الدفاعات التي أنشأها الروس، كانتا في حرب الخليج حيث قصفنا العراقيين لمدة 39 يومًا من السماء دون أي معارضة ثم هاجمناهم خلال 100 ساعة".وأضاف: "أنا متفائل بحذر، إذا صح التعبير، ويتعلق الكثير من هذه الأمور بمدى نجاح الروس عندما يتمكن الأوكرانيون من كسر الخطوط في مكانين، وهو ما أعتقد أنهم سيكونون قادرين على القيام به".