خلال ثلاثة أسابيع.. ترامب يجمع مبلغاً "طائلاً" لحملته الانتخابية

وكشف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشونج، على منصة إكس، أن الرئيس السابق جمع 7.1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.وأضاف تشونج أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار، ما يجعله اليوم الأعلى ربحاً في حملته حتى الآن.ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا عام 2016، ثم خسر أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.