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"خفايا" صفقة تبادل السجناء.. هل استسلمت أمريكا لـ"شروط" إيران أم عودة للاتفاق النووي؟

دوليات

2023-08-27 | 04:39
&quot;خفايا&quot; صفقة تبادل السجناء.. هل استسلمت أمريكا لـ&quot;شروط&quot; إيران أم عودة للاتفاق النووي؟
663 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أكثر من عامين من المفاوضات المغلقة، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على صفقة تبادل السجناء، والتي بمجرد تنفيذها، ستشهد طهران إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين إيرانيين مقابل إطلاق سراح العديد من الإيرانيين المسجونين في إيران. الولايات المتحدة، والوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.

لكن الأسئلة حول سبب عقد الصفقة الآن فقط، في حين أن بعض السجناء يقبعون في السجن منذ سنوات، لا تزال قائمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الاتفاق “غير مرتبط” بأي جانب آخر من سياسة واشنطن تجاه إيران، مع التركيز فقط على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين والمقيمين المحتجزين ظلما في طهران. لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن جزءا لا يتجزأ من تنفيذ الصفقة الآن هو الوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.

مبادلة الأسرى والابتزاز؟

واتهم بعض النقاد الولايات المتحدة بالاستسلام لـ”الابتزاز” الإيراني من خلال الموافقة على الصفقة.

واتهم السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون رئيس البلاد جو بايدن بارتكاب “عمل استرضاء جبان” من شأنه أن “يشجع” القادة الإيرانيين، في بيان صدر في وقت سابق من أغسطس.

والاقتصاد الإيراني مريض حاليا. ووفقا للبنك الدولي، تواجه البلاد تحديات مكثفة تتعلق بتغير المناخ، بما في ذلك حالات الجفاف الشديدة، مما قد يحد من الإنتاج الزراعي.

كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فاتورة الواردات الإيرانية، مما فرض ضغطا على الموارد المالية للحكومة.

وقالت روكسان فرمانفرمايان، المديرة الأكاديمية والمحاضرة في السياسة الدولية بجامعة كامبريدج المتخصصة في إيران: “من الواضح أن إيران تتوقع أن تصبح الأموال في كوريا الجنوبية متاحة حتى يتمكنوا من الاستفادة وتجديد اقتصادهم، الذي يعاني حاليًا. ولكن هذه الأموال هي أيضا ملكهم. ليس الأمر أن الولايات المتحدة تمنحهم المال”.

وأضافت: “أعتقد أيضًا أنه من المخادع بعض الشيء القول إنه في صفقة تبادل الأسرى هذه، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي تبتز هنا. أنا لا أقول إن القانون الإيراني يُمارس بطريقة مناسبة، ولكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2018 [خطة العمل الشاملة المشتركة] ووضع إيران تحت عقوبات استثنائية وتجميد جميع أموالها عندما كانت طهران ملتزمة بالاتفاق النووي. وأضافت: “بعد الاتفاق، فإن النهج الأمريكي برمته تجاه إيران انطوى أيضًا على القليل من الابتزاز”.

ويعتقد المحامي الإيراني في مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق لقانون المصلحة العامة في جامعة أكسفورد كاوه موسوي أيضًا أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد تم التوصل إليه لأن إدارة بايدن لديها مصلحة راسخة في التأكد من عدم اندلاع حرب في جزء آخر من العالم. وهو متخوف من علاقات إيران مع روسيا.

ويضيف: “يعمل الغرب جاهداً لتزويد أوكرانيا بالذخيرة التي تحتاجها، في حين استنفدت روسيا الذخيرة، وهي تتوسل إلى إيران وكوريا الشمالية لتزويدهما بالطائرات بدون طيار والقذائف ومدافع الهاون. وقال لقناة الجزيرة إن الولايات المتحدة تدرك أن طهران تستثمر بشكل كبير في بقاء النظام الروسي وهي حريصة على تغيير هذا السرد وكذلك ضمان أن تكون طهران في سلام مع جيرانها الآخرين في الشرق الأوسط".

منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، أصبحت موسكو وطهران أقرب إلى بعضهما البعض.

ولكن في حين اعترفت إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار قبل بداية الصراع الأوكراني، فقد رفضت الاتهامات الأمريكية بأنها أرسلت مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا منذ بداية الحرب.

معارضة للصفقة

وقالت طهران إن اتفاق تبادل الأسرى سيتم تنفيذه بمجرد وصول الأصول المجمدة إلى حساب مصرفي في البنك المركزي القطري.

ولكن ليس الجميع في الولايات المتحدة سعداء بهذه الصفقة، وخاصة أفراد عائلة المقيم الدائم في الولايات المتحدة الذي لم يتم تضمينه.

وقال داريان دليلي، نجل شهاب دليلي، لقناة الجزيرة: “والدي شهاب دليلي، المقيم الدائم في الولايات المتحدة والمواطن الإيراني، لا يزال يعاني في السجن في طهران. ولم أحصل على أي تفسير بشأن سبب عدم إطلاق سراحه. وتقول حكومة الولايات المتحدة إن السبب في ذلك هو أن والدي لم يتم تصنيفه على أنه “محتجز بشكل غير قانوني”. لقد مرت سبع سنوات وأحتاج إلى أن تتصرف الحكومة الأمريكية بمسؤولية”.

شهاب دليلي، البالغ من العمر الآن 60 عامًا، اعتقل في أبريل 2016 أثناء زيارته لطهران لحضور جنازة والده. واتهمته السلطات الإيرانية بـ “مساعدة وتحريض دولة معادية” والتي كانت في حالته “تساعد الولايات المتحدة”، بحسب داريان دليلي: “ومنذ ذلك الحين، تم سجن والدي في سجن إيفين في طهران، المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أنه لم يعد في الحبس الانفرادي، إلا أن الظروف المعيشية في السجن لا تزال سيئة. الأسرة التي تم وصفها لي، ليس من قبله، ولكن من قبل الآخرين الذين كانوا هناك، كالتوابيت. ولكن والدي لا يزال قويا. يقضي وقته في القراءة كثيرًا، والتنزه في ساحة السجن. وقال دليلي: “إنه لم يستسلم بعد، مما يمنحنا الأمل في مواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه”.

وردا على سؤال الصحفيين عن سبب استبعاد شهاب دليلي من صفقة تبادل الأسرى، قال الوزير بلينكين إنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل الحالات الفردية، لكنه قال إن الولايات المتحدة “تراجع باستمرار” حالات الاعتقال غير القانوني في إيران.

وقال محمد مرندي، الأستاذ في جامعة طهران، إن “الولايات المتحدة وحلفائها يزعمون دائما أن كل شخص محتجز في إيران بريء، لكن من الصعب جدا أن نتصور أن الولايات المتحدة بريئة إلى هذا الحد”.

وأضاف: “حتى الحكومة الأمريكية تعترف بأن الإيرانيين المحتجزين في سجونها لم يؤذوا الولايات المتحدة أبدًا”، مسلطًا الضوء على السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، والذين يُعتقد أنهم متهمون بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

كيف سيغير الاتفاق العلاقات الأميركية الإيرانية؟

وفي الوقت نفسه، أضاف الوزير بلينكن أنه لا يوجد شيء في الصفقة يغير نهج الولايات المتحدة الشامل تجاه إيران.

وقال بلينكن في 15 آب/ أغسطس: “نحن نواصل اتباع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية. ونظل ملتزمين بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدا. إننا نواصل محاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان، وأعماله المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتمويل الإرهاب، وتوفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، من بين العديد من الجرائم الأخرى. لقد كنا واضحين أنه يجب على إيران وقف التصعيد، لإفساح المجال للدبلوماسية المستقبلية”.

وتوافق فرمانفرمايان على أن الصفقة في هذه المرحلة تهدف بشكل أساسي إلى إخراج الولايات المتحدة مواطنيها من السجن وحصول إيران على أموالها.

وقالت: “ليس له آثار كبيرة على جوانب أخرى من العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مثل الاتفاق النووي، الذي ترتبط به قضايا اقتصادية وقضايا تتعلق بالتخصيب”.

انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، وفرضت عقوبات على إيران.

ومع ذلك، سلطت فرمانفرمايان الضوء على حقيقة أن الولايات المتحدة وإيران تتحدثان وتتفاوضان الآن من خلال هذه الصفقة أمر مهم: “وهذا يعني أن خطوط الاتصال المباشرة مفتوحة. لذا، على عكس مفاوضات إعادة التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي احتاجت إلى مندوبين أوروبيين لإجراء المحادثات أيضًا، تبدو هذه المفاوضات أكثر مباشرة. من الواضح أن دولًا مثل قطر وعمان شاركت، لكن يبدو أن هناك الكثير من المفاوضات الوثيقة في الأروقة”.

ومع ذلك، يعتقد موسوي أنه “من غير المتصور” أن تتمكن إيران والولايات المتحدة من إقامة علاقة طبيعية على خلفية صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف: «قد تؤدي عمليات تبادل الأسرى هذه إلى تطبيع العلاقات لبعض الوقت، ولكن كم مرة حاولت إيران إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل بريطانيا بهذه الطريقة؟ إن العقوبات المفروضة على إيران موجودة لسبب ما. لا أرى أن صفقة السجناء هذه ستغير العلاقات المستقبلية إلى حد كبير مع الولايات المتحدة”.
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