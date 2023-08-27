إيران: ماضون في تخصيب اليورانيوم

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "تخصيب طهران لليورانيوم يستمر بناء على إطار عمل المؤسسة النووية".ويأتي الإعلان الإيراني عن استمرار تخصيب اليورانيوم، فيما كانت المباحثات الساعية إلى إحياء الاتفاق النووي قد تعثرت خلال السنوات الأخيرة.وانسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار 2018، على إثر ما اعتبره "استمرارا لسلوك طهران المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".ولم تفلح مفاوضات ماراثونية أجريت بالعاصمة النمساوية فيينا، في إعادة الاتفاق النووي، خلال الإدارة الأمريكية الحالية، بسبب خلاف عميق حول طرق العودة.وتمسكت إيران برفع سريع للعقوبات الأمريكية، إلى جانب تقديم ضمانات أمريكية بعدم الانسحاب مرة ثانية، في حين شددت واشنطن على الفصل بين الاتفاق النووي وملفات أخرى شائكة متعلقة بإيران مثل البرنامج الصاروخي.