النتائج الجينية تؤكد مقتل زعيم "فاغنر" الروسية

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، أن "الفحوص الجينية الجزيئية" أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، والتي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.