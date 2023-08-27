الكشف عن اجتماع سري بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية في روما

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاحد، عن عقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اجتماعًا في إيطاليا الأسبوع الماضي، مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.





وقال كوهين بحسب بيان وزارة الخارجية: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".



وأكد البيان أن "الوزيرين "ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".

وبحسب وكالة "رويترز"، "عقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني".وقال كوهين بحسب بيان وزارة الخارجية: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".وأكد البيان أن "الوزيرين "ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".