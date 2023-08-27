توتر روسي أمريكي فوق البحر الأسود.. هذه التفاصيل

اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار فوق البحر الأسود، الأحد، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيان الوزارة: "رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق مياه البحر الأسود هدفا جويا يقترب من حدود روسيا".

وأضافت "لتحديد هدف جوي ومنع انتهاك حدود الدولة، تم إرسال مقاتلة من طراز "سو 30" إلى الموقع."، موضحة "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للقوات الجوية الأميركية".

ولفت البيان الى أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية، دارت طائرة استطلاع الأجنبية على شكل حرف "U" (ابتعدت عن حدود روسيا)"، مضيفاً "عادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطار قاعدتها، ولم يسمح (للمسيّرة الأميركية) بانتهاك حدود روسيا".

وتابع "حلقت المقاتلة الروسية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية".



وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود، منذ رفضت موسكو في منتصف يوليو تمديد العمل باتفاق رعته تركيا والأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي الأشهر الأخيرة، سجلت حوادث على صلة بطائرات روسية وغربية فوق البحر الأسود وبحر البلطيق.

وتصاعدت التوترات خصوصا بعدما سقطت مسيّرة أمريكية من طراز "ريبر" في البحر الأسود، إثر مناورات أجرتها مقاتلات روسية.