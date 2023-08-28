زلزال بقوة قرابة 6 درجات يهز كولومبيا

السومرية نيوز – دوليات



أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب كولومبيا.

وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات شمال غرب مدينة تادو التي يسكنها نحو 10 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

