هجوم إسرائيلي غير مسبوق على واشنطن.. ما علاقة العراق؟

وقال سموتريش: "ليس على الأمريكيين أن يقدموا لنا العظات في شأن حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا على المستوى السياسي.. هذا هو النفاق الذي ليس من ورائه طائل.. لقد رأينا ما فعلوه في أفغانستان والعراق".وتواجه حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل انتقادات واسعة النطاق على خلفية استمرار خطتها بما يسمى "الإصلاح القضائي" رغم الاحتجاجات العارمة التي تعتبر أن خطوة مماثلة ستقوض النظام القضائي بالبلاد وتضر "الديمقراطية" في إسرائيل.