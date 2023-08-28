الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 20 سيارة

اعلنت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الاثنين، أن 33 شخصا أصيبوا في حادث مروري على مستوى الطريق شرق غرب بالقرب من محول الشفة باتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن "الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة و 7 شاحنات وحافلة لنقل المسافرين".



وأشارت إلى أن "الحادث خلف إصابة 33 شخصا تم إسعافهم أوليا ثم نقلهم إلى المستشفى".

