واشنطن تكشف: سننشر آلاف المسيرات خلال عامين

وأوضحت هيكس في إفادة صحفية أن واشنطن ستنشر آلاف المسيرات في عدة مناطق خلال الأشهر الـ 18 المقبلة ولغاية عامين لمواجهة الصين.وكتبت عبر تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، " نحن نعد مخططات كبيرة، وسنقوم بتنفيذها، أولا سنقوم بتشغيل أنظمة مستقلة لنشرها على نطاق واسع يصل إلى عدة آلاف الكيلومترات، وسيتم ذلك من 18 إلى 24 شهرا القادمة، معا يمكننا فعل ذلك"وأضافت هيكس أن هذا المخطط جزء من مشروع Replicator، الذي يهدف إلى مواجهة الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة التابعة للجيش الصيني، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتقد أن إسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية سيكون أمرا صعبا".