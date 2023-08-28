زلزال بقوة 7.1 يضرب جزيرة إندونيسية

ضرب زلزال بقوة 7.1 المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا، حسبما أفاد المركز الأوروبي-المتوسطي لعلم الزلازل.



وقال المركز إن مركز الزلزال كان على بُعد 201 كيلومتر شمال ماتارام في إندونيسيا.

وأضاف "الزلزال على عمق 518 كيلومتراً (322 ميل) تحت سطح الأرض".