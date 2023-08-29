بقوة 7 درجات.. زلزال "قوي" يهز سواحل دولة آسيوية

ووقع الزلزال الساعة 19.55 بالتوقيت العالمي على بعد 192.1 كم جنوب مدينة لابوان لومبوك التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة. يقع المصدر على عمق 515.8 كيلومترا.ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.وتعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد المتكررة بسبب موقعها على "حزام النار". وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ.