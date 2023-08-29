في المرتبة الثانية عربياً.. أكثر من 50 ألف عراقي زاروا تركيا خلال شهر تموز

ووفق بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، استقبلت المدينة 8 ملايين و514 ألفا و806 سياح أجانب خلال أول 7 أشهر من العام الماضي 2022.فيما ارتفع عدد السياح في المدينة بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الجاري 2023، متجاوزا 9 ملايين و776 ألف سائح.كما استقبلت إسطنبول مليونا و759 ألفا و506 سياح أجانب في يوليو/تموز من العام الماضي، ووصل عددهم في يوليو 2023 إلى مليون و873 ألفا و97 سائحا مسجلا نموا بنسبة 6 بالمئة.واحتل الروس المركز الأول بعدد 185 ألفا و636 سائحا قدموا إلى إسطنبول في تموز المنصرم، تلاهم الألمان بـ 135 ألفا و568 سائحا، ثم السعوديون ثالثا بـ 135 ألفا و96 سائحا.وفي المرتبة الرابعة حل الأمريكيون بـ 105 ألفا و41 زائرا، والإيرانيون خامسا بـ 97 ألفا و352 سائحًا، والفرنسيون سادسا بـ 69 ألفا و263 سائحًا، والبريطانيون سابعا بـ 69 ألفا و6 سياح.والكويتيون تاسعا بـ 45 ألفا و854 زائرا، والإسرائيليون عاشرا بـ 45 ألفا و257 سائحا، ثم في المرتبة الحادية عشر الهولنديون بـ 44 ألفاً و273 سائحا.كما استضافت إسطنبول ما يقرب من ثلث إجمالي 26 مليونا و766 ألفا و240 سائحا زاروا تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.