إيران ترسل 4000 من كوادر الهلال الأحمر الطبية الى العراق

يعقوب سليماني أوضح في حفل افتتاح مقر للإنقاذ والإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة إيلام في منفذ مهران الحدودي، ان "بناء مقر الإنقاذ والإغاثة التابع للهلال الأحمر في معبر مهران الحدودي خلال 63 يوما هو عمل جهادي ومؤثر"، مضيفاً: "في محافظة إيلام، يقوم 1020 عضوًا من جمعية الهلال الأحمر بخدمة الزوار".الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الايراني يعقوب سليماني، نوه الى أن "22 ألف شخص من جمعية الهلال الأحمر في كل البلاد يعملون على تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني".وأردف ان "أكثر من 4000 طبيب وطاقم طبي من جمعية الهلال الأحمر يقدمون الخدمات للزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين في 83 مركزا طبيا وإغاثيا في العراق".الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الايراني يعقوب سليماني نوه الى انه "حتى الآن تم تقديم 107.576 حالة من الخدمات من قبل المتطوعين في إيران والعراق في قطاعات مختلفة مثل الإيواء والرعاية العامة والعلاج والإغاثة لزوار الأربعين الحسيني"، مبيناً أن "1311 مركز طوارئ وإنقاذ في البلاد تقدم خدمات متنوعة للزوار باستخدام 5000 مركبة عملياتية وإسعافية".أربعينية الامام الحسين من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين وبالذات لدى الشيعة، يحيونها بزيارة ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)، في كربلاء، وهو ثالث الأئمة لدى الشيعة، وكذلك يزورون ضريح أخيه أبو الفضل العباس (ع) المجاور له.وتدخل اعداد من الزائرين الإيرانيين تقدر بالملايين سنوياً خلال شهري محرم وصفر الى العراق، لاداء زيارة الاربعين في مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني.