البرهان: القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم

وقال البرهان في تصريحات عقب لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العملين المصرية: "ليس لدى القوات المسلحة السودانية أي نزعة للسلطة ولا للحكم، وكل ما نسعى إليه هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".وأضاف قائد الجيش السوداني قائلا: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السودان من سيحكمه".وختم حديثه بالقول إن "الجرائم التي تقع في السودان سببها مجموعة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة".الزيارة هي الأولى للبرهان خارجيا منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع يوم 15 نيسان.