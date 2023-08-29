وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن "وزير المالية صرح بأنه "كلما زادت محنة لبنان، سيزيدون استفزازنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا ينبغي أن تتحمس كثيرا لكلمات نصر الله".وتابع سموتريش: "إنه مثل جرو صغير ينبح بصوت عال".وأردف بالقول "لا ينبغي أن نقلق لأن نصر الله يتفاخر ويهدد، والطرف الآخر يعلم أيضا أنهم إذا تحدونا وأجبرونا على التحرك فمن المشكوك فيه أن يتمكنوا من التعافي من هذا".ومضى قائلا "علينا أن نأخذ في الاعتبار محنة لبنان في الداخل، لا كهرباء ولا وقود.. وكلما عظمت محنة لبنان زاد الاستهزاء بنا".وحذر نصر الله في كلمة الليلة الماضية من أن "أي اغتيال في لبنان يطال أي مواطن مهما كانت جنسيته، سيقابل برد قاس من قبل حزب الله"، مشددا على أن "تهديدات تل أبيب لن تردعهم".وأفاد نصر الله بأن"حزب الله لن يسمح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة اغتيالات تطال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والإيرانيين وغيرهم، أو تغير قواعد الاشتباكات القائمة".