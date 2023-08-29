الكونغو.. مقتل واصابة 22 شخصا بهجوم على منجم ذهب

وقال ديودون لوسا، رئيس الجماعة المدنية بإقليم إيتوري، إن "الهجوم وقع في وقت متأخر، من أمس الإثنين، في منجم شابا المملوك للقطاع الخاص بمنطقة آرو، القريبة من حدود أوغندا".وأوضح لوسا أن "13 شخصا قتلوا وأُصيب تسعة آخرون بإصابات بالغة، فيما احتجز المهاجمون عدة أشخاص رهائن لحين نقل الذهب المسروق وبضائع أخرى".وأشارت تقديرات المتحدث باسم الجيش جوليس نجونجو تشيكودي إلى أن "عدد القتلى جراء الهجوم على المنجم بلغ 14 شخصا، دون ذكر الجهة المسؤولة عنه".