في واشنطن.. الشرطة تحقق في تهديد بوجود قنبلة

قالت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الثلاثاء، إن شرطة العاصمة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية.



وأفادت السلطات بأنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة حوالي الساعة 11:13 صباح الثلاثاء بتوقيت واشنطن.



وأشارت إلى أنها طلبت من الزوار والموظفين إخلاء حديقة الحيوان.



وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.