الغاء 1500 رحلة بسبب ازمة مجهولة في سماء بريطانيا

وألغت السلطات أكثر من 1500 رحلة جوية أمس الإثنين، وهو يوم عطلة في بعض أجزاء بريطانيا وأحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاما بالمسافرين في البلاد مع اقتراب نهاية العطلات المدرسية، بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية".أدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها.وقال وزير النقل مارك هاربر إن :حل المشكلة سيستغرق أياما على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط يوم الإثنين، لأن الإلغاءات أثرت على جداول شركات الطيران الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها".وقال مايكل أوليري، رئيس شركة رايان إير، أكبر شركات الطيران الأوروبية، إن "الشركة ستعمل وفق جدول زمني عادي بحلول يوم الأربعاء، وانتقد الطريقة التي تعاملت بها هيئة الخدمات الجوية الوطنية البريطانية (ناتس) مع الوضع".وقال أوليري في مقطع مصور نُشر على موقع إكس، تويتر سابقا "لم نحصل بعد على تفسير منهم، ما هو بالتحديد سبب هذا الخلل الذي حدث أمس وأين كانت أنظمتهم الاحتياطية".وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه يتفهم شعور الناس بالإحباط.وأضاف "يجري وزير النقل حوارا مستمرا مع جميع المشاركين في الصناعة، وسيتحدث مع شركات الطيران على وجه التحديد في وقت لاحق من اليوم ويتأكد من دعمهم لعودة الركاب في أسرع وقت ممكن".وقال هاربر إن المسؤولين الحكوميين لا يعتقدون أن المشكلة الفنية، وهي الأولى على هذا النطاق منذ عقد من الزمن، كانت نتيجة لهجوم إلكتروني.وأفادت شركة سيريوم لتحليل حركة الطيران بأنه تم إلغاء 790 رحلة جوية مغادرة من مطارات بريطانية و785 رحلة كان من المقرر وصولها أمس الإثنين، مما يعني أن ما يزيد على ربع إجمالي عدد الرحلات الجوية من وإلى البلاد تأثرت بالمشكلة.وطلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة إكس، تويتر سابقا، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار اليوم الثلاثاء.وأعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنّها "فتحت تحقيقاً إدارياً غداة عطل كبير أصاب نظام المراقبة الجوية في البلاد في وقت الذورة حين كان المسافرون يعودون من عطلة نهاية أسبوع طويلة في المملكة المتحدة".وقال متحدث باسم ناتس، هيئة المراقبة الجوية البريطانية، لوكالة فرانس برس إنّ "المشكلة أثّرت على "مئات" الرحلات الجوية، من دون تقديم تفاصيل إضافية".وأوضح أنّ "عودة الوضع إلى طبيعته ستتطلّب "أياماً عدّة" إضافية".