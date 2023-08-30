خلال يوم.. إيران تعلن عبور أكثر من 211 ألف زائر حدود مهران

وقال المسؤول الايراني، "دخل البلاد من حدود مهران 58 ألفًا و20 زائرا إيرانيا و278 زائرا اجنبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مضيفاً، "كما غادر البلاد في هذه الفترة 151 الفا و935 زائرا ايرانيا و837 زائرا أجنبيا عبر حدود مهران".وذكر المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام: في الوقت الحالي، تتم حركة زوار الأربعين الحسيني من حدود مهران الدولية إلى العتبات المقدسة في العراق بسلاسة وسهولة.وتعد حدود مهران المعبر البري الرئيسي والأهم للزوار نظرا لقرب المسافة وتأمين الطريق داخل العراق.ومن المتوقع أن يمر أكثر من 60% من زوار الأربعين عبر حدود مهران خلال مراسم زيارة الأربعين هذا العام.