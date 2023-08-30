أول تعليق روسي على الانقلاب في الغابون

وقال الناطق باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين: "افضل الامتناع عن تقديم استنتاجات عامة، لكن الوضع في الغابون يثير قلقا عميقا، ونحن نراقب ما يحدث هناك عن كثب".بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية: "موسكو استقبلت بقلق تقارير عن تفاقم حاد للوضع الداخلي في هذه الدولة الإفريقية الصديقة، ونواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب ونتطلع إلى استقراره في أقرب وقت".وفي وقت سابق اليوم أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان متلفز إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى "إنهاء النظام القائم" للرئيس علي يونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.